Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины

В пятницу, 6 сентября, администрация США во главе с Джозефом Байденом сообщит о предоставлении очередного военного пакета помощи Украине на сумму $250 млн. Этот факт озвучил министр обороны Ллойд Остин на заседании контактной группы, проходившем на американской авиабазе Рамштайн в Германии, сообщил ТАСС.

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — сказал глава Пентагона.

Остин выразил надежду, что эта помощь позволит «удовлетворить изменяющиеся потребности» Киева и что доставка будет выполнена «с военной скоростью».

Министр отметил, что группа сосредоточена на поставках систем противовоздушной обороны, вооружения и бронетехники Украине.

23 августа Пентагон сообщил о выделении Украине очередного пакета помощи на $125 млн, включающего боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды. С начала специальной военной операции России США предоставили Украине по военным каналам более $55,7 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия в Киев не ослабят решимость Москвы и не повлияют на ход специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Британия направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet, чтобы «подлечить» украинскую ПВО.