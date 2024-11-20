Правительство США, вне зависимости от того, кто находится в администрации, должно для предотвращения угрозы ядерной войны вести объективный диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, считает представитель Стратегического командования американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Выступая в среду, 20 ноября, в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), он напомнил, что за последние дни над США и всем остальным миром нависла реальная угроза ядерного конфликта.

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — цитирует Бьюкенена РИА Новости.

В заключении Бьюкенен подчеркнул, что никто не хочет развязывания ядерной войны.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавым Джо».