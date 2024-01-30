В том случае, если главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный потеряет свой пост, вполне возможен военный переворот. Так считает Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики. Его точку зрения привело РИА Новости .

Все говорит о том, что на Украине в данный момент идет явная борьба за власть. Если одна из противоборствующих сторон в виде Залужного начнет терпеть поражение, то может произойти новый переворот. Так считает советник Дениса Пушилина Ян Гагин. Он назван нынешнего главкома украинской армии серьезным полюсом силы, которому доверяют очень многие.

«Действия Зеленского многих не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир», - указал он.

Гагин подчеркнул, что действия генерала больше импонируют людям. Он, в отличие от Зеленского, неоднократно брал на себя ответственность за происходящие события.

Совсем недавно в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский требовал от Залужного уйти в отставку, написав рапорт об уходе по собственному желанию. Тот отказался освобождать свой пост.