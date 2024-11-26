Пентагон пятый день не может оценить ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»

Вашингтон еще не готов оценить ущерб от недавнего испытания Россией новейшей гиперзвуковой ракетной системы средней дальности «Орешник». На это в понедельник, 25 ноября, указала заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — приводится в распространенном сообщении пресс-службы Пентагона.

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.