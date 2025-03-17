Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Украине в прежнем объеме

Соединенные Штаты Америки возобновили предоставление военной поддержки Украине, о чем на брифинге в понедельник, 17 марта, сообщил генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий Военно-воздушными силами Центрального командования Вооруженных сил США.

Гринкевич сообщил, что у американской стороны есть информация, подтверждающая возобновление поставок помощи на Украину.

«Поставки военной помощи США (Киеву) возобновлены», — отметил он во время брифинга.

Кроме того, Министерство обороны США ежедневно получает информацию о процессе обмена разведывательными данными. По словам главы военно-воздушных сил, этот процесс продолжается в обычном режиме.

11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между представителями Украины и США. Украинская сторона выразила согласие с предложением Вашингтона о немедленном временном прекращении огня сроком на 30 дней. В свою очередь, США подтвердили готовность возобновить военную поддержку и обмен разведывательными данными с Украиной.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.