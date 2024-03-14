Пентагон похвастался «уникальным» пакетом помощи Украине

Украине предоставили невероятно большую сумму в качестве помощи. Последний пакет от Америки вышел на 300 миллионов долларов, что в Пентагоне считают уникальным случаем. Несмотря на внутренние проблемы страны и протесту республиканцев в вопросе помощи Киеву, в оборонном ведомстве не видят проблемы с выделением финансов. Напротив, даже столь дорогостоящий проект оправдали необходимостью экстренно поддерживать Украину.

«Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине», — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя последний пакет военной помощи Киеву.

Особенностью этого пакета также является то, что помощь направляют экстренно и конкретно на нужды ВСУ.

Напомним, что в России давно предостерегают НАТО от вмешательства в конфликт. Оказание помощи Киеву расценивают как попытку раскачать ситуацию и помешать урегулированию. К тому же, ЕС и США неоднократно предупреждали: вся иностранная военная техника в зоне СВО станет законной целью РФ.

Ранее сообщалось, что в США предрекли поражение Украины без иностранной помощи.