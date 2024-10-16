Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

В Штатах заявили о новом пакете военной помощи для Киева. Об этом в среду, 16 октября, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Белого дома.

По данным издания, о новом пакете помощи украинцам сообщил президент США Джо Байден, и эта новая помощь обошлась бюджету США примерно в 425 млн долларов. Но и это не все – уже в ближайшие месяцы власти США обещают передать сотни единиц военной техники.

В этом новом пакете предусмотрены дополнительные возможности ПВО, бронетранспорт, критически важные боеприпасы и боеприпасы воздух-земля. Но уже в скором времени могут быть поставлены тактические системы ПВО, дополнительные артиллерийские системы, перехватчики ПВО и многое другое.

Напомним, ранее в США рассказали о «плане победы» Зеленского – в частности, рассматривался пункт немедленного приема в НАТО.