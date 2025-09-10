Пентагон снизит финансирование боеготовности американской армии в Европе

По данным РИА Новости, Пентагон планирует значительно сократить финансирование боеготовности американских войск в Европе. Согласно анализу бюджетных документов министерства обороны США, в 2026 году расходы на эту цель будут уменьшены почти в 15 раз по сравнению с 2023 годом.

Согласно проекту бюджета, данное решение обусловлено апрельским меморандумом руководителя Пентагона. В этом документе было предписано армии отказаться от устаревших программ, сосредоточить усилия на высокотехнологичных проектах и перевести систему APS-2 в состояние так называемого поддержания.

Программа Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2) для европейского сегмента включает в себя создание американских складов предварительного размещения. С 2020 года расходы на эту программу сокращаются:

- в 2023 году — около 495 млн долларов;

- в 2024 году — 251,7 млн;

- в 2025 году — 116,9 млн;

- в 2026 году — 33,4 млн.

