Военэксперт пояснил скрытый смысл США при переименовании Минобороны в Министерство войны

Смена названия американского оборонного ведомства может свидетельствовать о кардинальном изменении подходов США к мировой политике. Как заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, переименование Министерства обороны в Министерство войны отражает желание Вашингтона вернуться к эпохе силового доминирования, когда международные институты не могли ограничить его действия.

Раскрывая суть этого шага, Рожин пояснил, что новая терминология символизирует отказ от даже формального соблюдения международных норм. По его словам, это прямое заявление о праве вторгаться в любую страну без объяснения причин и без оглядки на мнение мирового сообщества.

По его словам, подобные заявления имеют серьезные последствия для глобальной безопасности. Они означают демонтаж существующей системы международных отношений, где даже сверхдержавы хотя бы формально должны были обосновывать свои действия. Это создает опасный прецедент, оправдывающий силовую агрессию и игнорирующий ключевые принципы устава ООН.

Эксперт резюмировал, что в итоге такая позиция ведет к дальнейшей дестабилизации международной обстановки и формированию модели отношений, основанной исключительно на праве сильного. Это не только подрывает авторитет существующих международных институтов, но и создает условия для нового витка гонки вооружений, когда страны будут вынуждены ориентироваться не на дипломатические, а на силовые методы защиты своих интересов.

Ранее сообщалось, что США отказываются от роли мирового полицейского.