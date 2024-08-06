Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что конфликт с Россией приближается к заключительной фазе, сообщает ТАСС .

По словам Старикова, на фронте начали готовиться к заключительному этапу конфликта. Он подчеркнул, что что-то значительное случится в ближайшие два месяца.

Экс-полковник отметил, что российские войска опережают украинские на тактическом уровне, а также проводят бои на высоком профессиональном уровне. При этом ВСУ воюют, по его мнению, «как получится».

Во вторник бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР и смогли занять выгодные рубежи. Кроме того, удалось отразить семь атак ВСУ, погибло порядка 1,5 тыс. украинских солдат.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского в очередной раз прозвучал призыв к завершению конфликта с Россией. Главный помощник Зеленского Андрей Ермак выразил надежду, что грядущая мирная конференция по Украине приблизит установление мира.