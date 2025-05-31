Пентагон заключил контракт на более чем $1 млрд для разработки новой оборонной программы

Пентагон заключил крупные контракты на сумму более $1 млрд с компанией Lockheed Martin Space для создания передовой системы оружия «Быстрый глобальный удар». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Проект «Глобальный удар» предусматривает управление программой, инженерную разработку, интеграцию систем и закупку материалов. Контракт оформлен согласно моделям cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee, которые означают, что подрядчику в зависимости от достигнутых результатов компенсируют расходы и предоставят дополнительное вознаграждение.

Отмечается, что работы в рамках реализации соответствующей программы продлятся до 31 августа 2028 года.

Кроме того, Пентагон подписал с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму более $1,3 млрд на обслуживание двигателей F-35, которые уже составляют значительную часть американского военно-воздушного флота. В рамках этого соглашения планируется закупка дополнительно около 2 тыс. новых F-35 до 2040-х годов. Общий бюджет программы достигнет $1,7 трлн.

Ранее сообщалось, что сотрудника Пентагона арестовали при передаче секретной информации.