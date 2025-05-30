Сотрудника Пентагона задержали за попытку шпионажа

Согласно заявлению Министерства юстиции США, эксперт в области IT из разведывательного управления при Министерстве обороны США (РУМО) столкнулся с обвинениями в связи с попыткой передачи секретной информации контактному лицу, предположительно представляющему интересы иностранного государства.

Прокуратура утверждает, что 28-летний Натан Вилас Латч был задержан в момент, когда готовился передать засекреченные материалы человеку, которого он ошибочно считал представителем иностранного правительства. На самом деле, он взаимодействовал с агентом ФБР, работающим под прикрытием.

Операция, проведенная ФБР, развернулась в общественном парке штата Виргиния. В первый день мая обвиняемый прибыл в условленное место и оставил там некий объект.

После его ухода сотрудники ФБР изъяли этот предмет, оказавшийся USB-накопителем, содержащим послание от Латча и несколько распечатанных документов, каждый из которых содержал данные, помеченные грифами «Секретно» или «Совершенно секретно».

Хотя страна, с которой Латч, по его мнению, устанавливал контакт, не называется, Министерство юстиции характеризует ее как дружественную или союзную.

Подчеркивается, что в ходе общения с замаскированным агентом Латч выразил заинтересованность в получении гражданства этого государства, объясняя это своим пессимизмом относительно «долгосрочных перспектив развития ситуации здесь».

Ранее сообщалось, что суд приговорил к лишению свободы двух агентов спецслужб Украины.