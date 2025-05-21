Пентагон запустил новое расследование вывода войск из Афганистана

В Министерстве обороны США инициировали новое разбирательство обстоятельств ухода американских войск из Афганистана, произошедшего при администрации Джо Байдена. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам руководителя Пентагона, последние три месяца в ведомстве активно изучали это «трагическое событие» в истории американской армии.

Он подчеркнул важность всестороннего анализа ситуации, чтобы убедиться в установлении ответственности за произошедшее и предоставлении всей информации общественности.

Для всестороннего изучения процесса вывода войск из Афганистана будет сформирована специализированная группа, которая также займется пересмотром результатов предыдущих расследований.

Стоит напомнить, что еще в ходе предвыборной кампании 2020 года Джо Байден заявлял о необходимости оперативного завершения миссии американских военных в Афганистане. В августе 2021 года последние подразделения армии США покинули аэропорт Кабула, что ознаменовало окончание 20-летнего присутствия американских войск в стране.

Ранее сообщалось, что Пентагон боится войны США с коалицией РФ, Китая, КНДР и Ирана.