В США уже который день обсуждается назревающий шатдаун — временная приостановка работы правительства из-за невозможности согласовать его финансирование. Пострадать же из-за этого может Украина, управляемая Западом.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал о причинах и последствиях происходящего. По его словам, пока американцы будут бороться со внутренними проблемами, руководить Киевом и его «говорящими головами» будут другие страны.

То, что спецслужбы США курируют деятельность ВСУ — и военную, и террористическую — уже не является секретом ни для кого. В таком случае фронт может попросту обрушиться, пока украинцы не будут получать приказов от хозяев. Однако есть и другой вариант.

«Я не уверен, что всем руководит исключительно правительство США. Нынешняя мировая ситуация — проделки некоего «акционерного общества» под названием мировое правительство. Их еще называют глобалистами — кому как удобнее. В это самое общество входят не только «серые кардиналы» из США, но и представители Англии, Франции и отчасти Германии», — отметил Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что на время шатдауна управление могут перехватить партнеры американцев, дабы киевский режим не опозорился еще больше. После провала распиаренного контрнаступления допускать этого нельзя.

«Пока в США будет продолжаться шатдаун, демократы временно передадут бразды контроля за ВСУ и Украиной своим компаньонам по «акционерному цеху». Не думаю, что они не предусмотрят эту ситуацию. Тем паче, демократам невыгодно в очередной раз наносить удар по своему и без того испачканному реноме, ведь они планируют и в будущем становиться преемниками штурвала власти», — резюмировал политолог.

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