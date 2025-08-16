В западных средствах массовой информации широко обсуждается встреча лидеров России и Соединённых Штатов Америки — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась на Аляске. Основные тезисы — в статье «Подмосковье Сегодня».

CNN: «Руководителям стран Европы будет непросто принять факт визита президента России Владимира Путина на Аляску с оказанием ему особых почестей».

New York Times: «По всей видимости, переводчиков не привлекали, а Путин демонстрирует достаточно высокий уровень владения английским языком, чтобы поддерживать беседу».

Sky News: «Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина длится уже больше полутора часов, и это может быть важным. Ранее на этой неделе Трамп сообщил журналистам, что в ближайшее время он узнает, действительно ли Путин стремится к миру. Он также добавил, что если что-то пойдёт не так, он „уйдёт“».

NBC: «Приветствие Путина в тёплой манере резко контрастирует с инцидентом, произошедшим зимой в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выразили недовольство тем, что Зеленский не проявил должного уважения».

Напомним, Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.