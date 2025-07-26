Принятие закона против антиконституционных органов Украины может привести к тому, что Владимир Зеленский останется без помощи даже своих ярых сторонников, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов публикации, отношение к главе киевского режима на этой неделе резко изменилось даже у самых преданных союзников Киева. Сейчас Зеленский "прижат к стене", отмечает издание.

Он выглядит как человек, который больше не в состоянии контролировать ситуацию в стране.

Журналисты британского журнала The Spectator считают, что скандал, связанный, разразившийся из-за принятия закона, ограничивающего независимость антикоррупционных ведомств Украины, негативно отразились на репутации Зеленского.

За время нахождения на посту президента Зеленский стал "слишком самоуверенным" и в итоге "перегнул палку, отметили автору публикации.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предостерег Зеленского от удара по Москве.