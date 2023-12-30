«Переговоров не будет»: Украина объявила России ультиматум

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне террористической атаки ВСУ на Белгород выступил с резким заявлением в отношении России.

В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией от слова совсем.

Мало того, как подчеркнул политик, вместо этого очень скоро Киев выдвинет Москве ультиматум. При этом, каким будет состав ультимативных требований, Подоляк не уточнил.

«Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — сказал он, фрагмент интервью выложен в аккаунте журналистки.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.