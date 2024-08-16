Переговоры по Газе в первый же день достигли прогресса

Сразу несколько стран ведут в катарской Дохе переговоры по прекращению огня в секторе Газа. С первого же дня удалось достичь ощутимых результатов. Данные об этом появились на страницах газеты The Times of Israel.

В переговорах по поводу ситуации в секторе Газа и по прекращению вооруженного противостояния на его территории участвуют Израиль, движение ХАМАС, Египет, США и Катар. Уже в первый день данного мероприятия сторонам удалось найти общий язык между собой.

«Осведомленный на сегодняшнем саммите о заложниках в Дохе источник заявил Times of Israel, что стороны достигли прогресса «, — указали журналисты.

При этом они не стали приводить никаких подробностей и уточнять, чего именно удалось достичь за первый день переговоров.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом Путиным пообещал, что население его страны никогда не смирится со своим выселением с ряда территорий. Он также отметил, что ООН полностью провалила свою работу в данном регионе.