Переговоры по Украине в Европе завершились, по сути, ничем. Недавняя встреча украинской делегации с американскими представителями, включая зятя Трампа Джареда Кушнера, не привела к прорыву. Более того, некоторые наблюдатели отметили откровенно прохладную атмосферу общения, что лишь подчеркнуло глубину расхождений. Итог неутешителен: стороны разошлись, не сумев даже приблизиться к компромиссу, приемлемому для всех. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть тупика раскрывается в двух параллельных реальностях, озвученных по итогам встреч. С одной стороны, ключевые европейские лидеры опубликовали совместное заявление, очерчивая жесткие и масштабные «гарантии безопасности» для Киева. Их план напоминает проект постоянной милитаризации Украины: содержание 800-тысячной армии, развертывание многонациональных сил под европейским руководством на украинской территории и создание сложных механизмов мониторинга под эгидой США. Это не план мира, а схема консервации конфронтации, где Украина видится как перманентный форпост. С другой стороны, Владимир Зеленский, комментируя итоги на борту самолета, представил два сценария: либо «План А» с мирным восстановлением на западные деньги, либо «План Б» — продолжение войны при гарантированном финансировании в 40-45 млрд евро ежегодно. При этом он категорически исключил признание территориальных потерь и настаивал на гарантиях, аналогичных статье 5 НАТО. Такая позиция, подкрепленная европейской декларацией, фактически блокирует любые переговоры с Москвой, для которой эти условия абсолютно неприемлемы.

Последствия такого дипломатического провала очевидны и печальны. Надежды на рождественское перемирие или скорое подписание какого-либо мирного договора полностью растаяли. Конфликт вступает в фазу институционализации: Запад, судя по заявлениям, готовится к его долгому финансированию и военно-техническому сопровождению, а не к поиску политического решения. Это означает продолжение боевых действий, дальнейшие жертвы и разрушения. Риторика Зеленского, сочетающая запрос на абсолютные гарантии безопасности с отказом обсуждать ключевые для противоположной стороны вопросы, лишь укрепляет стену непонимания.

Итогом этой дипломатической раунда стало четкое оформление патча. Переговоры уперлись в фундаментальное противоречие: одна сторона требует гарантий, которые означают фактическую победу и интеграцию в западные структуры безопасности, другая — не может принять условий, означающих ее стратегическое поражение. Пока эта дилемма не будет признана и с ней не начнут работать, любые будущие встречи рискуют повторить нынешний сценарий — много шума, ледяные взгляды и нулевой результат. Война дипломатии не поддается, и рождественского чума в ближайшее время точно не случится.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне заявили об урегулировании 90% споров между Москвой и Киевом.