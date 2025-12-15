«Трамп доволен»: В Вашингтоне заявили об урегулировании 90% споров между Москвой и Киевом

Американская администрация считает, что Москва и Киев согласовали около 90% спорных моментов по возможному урегулированию конфликта. Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников Reuters в Белом доме, переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной вышел на финишную прямую. По оценке американской стороны, стороны смогли согласовать подавляющее большинство — порядка 90% — ключевых разногласий.

Особое удовлетворение в Вашингтоне вызвали результаты недавних консультаций представителей США и Украины в Берлине, прошедших 14-15 декабря. Их охарактеризовали как действительно позитивные. При этом в администрации подчеркивают, что финальное решение по наиболее чувствительным территориальным вопросам остается за украинским руководством.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал свое главное условие отказа от членства Украины в НАТО.