Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле длились почти четыре часа без перерыва

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, проходившие вечером в четверг, 11 апреля, завершились. Как передает «Пул первого», беседа глав государств длились почти четыре часа.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом.

«Почти четыре часа длилось в сумме общение Путина и Лукашенко. Сегодня. Чтобы продолжиться завтра», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в ходе беседы главы двух стран обсудили мирный процесс по Украине.

Путин подчеркнул, Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Однако Киев и его западные кураторы ежедневно блокируют этот процесс.

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому», — отметил президент России.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.