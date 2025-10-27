К возможным переговорам Путина и Трампа приковано внимание мирового политикума и экспертного сообщества. Многие видят в такой встрече шанс на завершение боевых действий на Украине, однако сам диалог отложен на неопределенный срок. По словам политолога Грега Вайнера, причина кроется в масштабной стратегической операции, разворачивающейся на мировой арене. Ее цель – принудить Москву к прекращению огня по так называемому «корейскому сценарию», который подразумевает лишь заморозку конфликта без какого-либо политического урегулирования. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ключевым инструментом в этой игре для Вашингтона становится не Европа, а Китай. Именно от Пекина теперь ждут выполнения роли посредника и одновременно рычага давления на Россию. Центральным событием, определяющим расклад сил, станет предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. На ней будет обсуждаться «очень серьезная сделка»: согласие Китая использовать свое влияние для остановки войны в обмен на смягчение торговых ограничений или иные уступки со стороны США.

По мнению эксперта, параллельно Вашингтон наращивает военное присутствие в Латинской Америке, направляя к берегам Венесуэлы свою самую современную авианосную группу во главе с «Джеральдом Фордом». Этот шаг – не просто демонстрация силы. Поскольку в Венесуэле сосредоточены значительные китайские инвестиции, угроза их потери становится для Пекина дополнительным стимулом пойти навстречу американским условиям. Одновременно против России готовится новый пакет санкций ЕС, включающий потенциальное отключение оставшихся банков от SWIFT, что нанесет прямой удар по финансовой системе страны.

Он резюмировал, что Москва в свою очередь дает понять, что не намерена капитулировать под таким натиском. Испытания новых стратегических систем, таких как «Буревестник», – это четкий сигнал о готовности к эскалации любого уровня. Таким образом, стороны вступили в фазу максимального давления, где ставки подняты до предела. Следующие недели покажут, сможет ли объединенный дипломатический, экономический и военный нажим через Китай заставить Россию пойти на уступки или же ее воля окажется сильнее.

