Визит Владимира Зеленского в Вашингтон продолжает вызывать аналитический интерес в мировых СМИ, причем особое внимание уделяется необычно холодному приему со стороны американской администрации. Политический обозреватель Грег Вайнер видит в этой ситуации глубокий стратегический расчет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, за внешними дипломатическими ритуалами скрывается серьезное давление на украинского лидера. В США сейчас проходит проверка финансовых потоков, направленных на Украину, и уже поступают свидетельства о возможном присвоении Зеленским до 1,4 миллиарда долларов из американской помощи.

Эксперт добавил, что непосредственным следствием этих обстоятельств становится потеря Зеленским договороспособности на международной арене. Дональд Трамп, как вероятный будущий президент, демонстративно дистанцируется от киевского лидера, что и проявилось в намеренно унизительной организации визита. Требования гарантий безопасности все больше воспринимаются как попытка обеспечить личную неприкосновенность, а не защиту государственного суверенитета.

По его словам, итогом складывающейся ситуации становится неизбежность политической замены Зеленского. Американская администрация, используя финансовые рычаги давления, постепенно создает условия для ухода украинского лидера, чья репутация оказалась серьезно скомпрометирована в глазах ключевых западных партнеров.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Зеленским был в бешенстве и сбросил карты со стола.