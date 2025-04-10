Переговоры России и США: делегации прибыли к генконсульству в Стамбуле

Российская и Американская делегации прибыли в Стамбул для проведения переговоров. Как сообщил ТАСС источник, второй этап консультаций между делегациями России и США в Стамбуле стартует в 10 утра мск, сразу после прибытия участников в российское генконсульство.

Возглавлять российскую делегацию на консультациях будет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону представит Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

По информации ТАСС, источник сообщил об оптимистичном настрое российской делегации перед началом переговоров в Стамбуле. Консультации РФ и США в Стамбуле пройдут в закрытом формате, как и первый раунд.

Ранее сообщалось, что Россия оценила предложенные США схемы урегулирования украинского конфликта.