В тех схемах по завершению конфликта на Украине, которые Соединенные Штаты предлагают России, нет самого важного элемента. Там не содержится решение тех проблем, которые и стали причиной начала СВО. Такое заявление сделал Олег Бушуев, который входит в делегацию РФ на переговорах в Вене. Его мнение привело РИА Новости.

Дипломат сообщил, что в России очень серьезно воспринимают все американские инициативы. При этом во всех предложениях присутствует один нюанс.

«Не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть», — указал он.

Бушуев добавил, что пока нет сигнала от США в сторону Украины, чтобы та прекратила войну. ВСУ продолжают наносить удары по энергетическим объектам, и Соединенные Штаты на это никак не реагируют. По его словам, война на Украине превратилась в такой клубок проблем, который невозможно быстро распутать.

Ранее сообщалось мнение политолога Мезюхо, который предположил цели введения Трампом таможенных тарифов для европейских стран. По его мнению, США будут приводить к покорности страны Евросоюза по очереди, одну за другой. При этом он будет игнорировать надстройку в виде самого ЕС, сосредоточившись на воздействии на национальные правительства.