Газовая камера, тесаки и ночные вывозы трупов: что нашли зоозащитники в службе отлова собак в Кузбассе

Скандал вокруг службы отлова бездомных собак в Белове набирает обороты. Поводом стало посещение предприятия зоозащитниками, сотрудниками правоохранительных органов и надзорных ведомств: жалобы на эту организацию поступали регулярно, и проверка подтвердила худшие опасения. В пабликах «Типичное Белово» и «Инцидент Кузбасс» местные жители уже окрестили увиденное адом, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на кадрах, попавших в Сеть, запечатлено устройство, которое проверяющие идентифицировали как газовую камеру. Рядом — ветеринарный кабинет, где обнаружились «огромнейшие тесаки». Любопытная деталь: все оборудование выглядело чистым, будто сотрудники успели вымыть его перед приходом гостей. В публикациях также говорится, что по ночам оттуда вывозили трупы животных.

«Здесь есть и медицинский ветеринарный кабинет, в котором лежат огромнейшие тиски. Нам интересно знать, что они ими отрезали собакам или они их расчленяли, чтоб было проще сжечь. На видео мы вам показали газовую камеру, в которой они живьем, наверное, убивали собак», – сокрушается автор публикации.

Зоозащитники пребывают в шоке от состояния, в котором содержатся отловленные собаки. Их тревожит и другой вопрос: каким образом расходуются бюджетные средства, выделяемые на эту работу? В комментариях к публикациям отозвались горожане, узнавшие на видео своих пропавших питомцев. Они попросили вернуть животных. По имеющимся данным, собак забрали волонтеры.

По данным издания, отловом бездомных собак в Белове в прошлом и текущем году занимается одна и та же компания. Финансирование при этом сокращается: если в 2025 году на эти цели выделяли ₽5,1 млн, то сейчас — лишь ₽2,6 млн. Отлов и содержание одной собаки обходятся почти в ₽13 тыс., так что выделенных денег хватит примерно на две сотни животных.

Дела у службы отлова, судя по данным сервиса rusprofile, идут неважно. Выручка в 2025 году составила ₽32,8 млн — это на 45,7% меньше, чем 60,5 млн годом ранее. Чистая прибыль просела еще сильнее: с ₽3,9 млн до ₽1,1 млн, то есть на 71,3%.

Оперативно получить комментарий о результатах проверки в Роспотребнадзоре VSE42.RU не удалось.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе открылся первый в Подмосковье приют собак и кошек без клеток.