Российские IT-специалисты остаются под стражей в Азербайджане на фоне паузы в отношениях

Пока отношения России и Азербайджана взяли невразумительную паузу, преследование российских граждан в соседней республике продолжается. Стало известно, что Сабаильский районный суд Баку продлил арест восьмерым молодым людям из Петербурга, Москвы и других регионов РФ, которых задержали в июле текущего года, обвинив в контрабанде наркотиков. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Информацию об этом подтвердили журналистам «Фонтанки» 28 октября родственники задержанных ребят из Санкт-Петербурга. Судебная система Азербайджана оставила молодых людей в СИЗО еще на три месяца.

Как известно, в июле текущего года силовики Баку задержали восемь молодых людей из России. Среди невольных фигурантов оказались и петербуржцы: 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый, выпускник петербургского ИТМО, 38-летний разработчик Валерий Дулов, до переезда в Петербург он работал инженером на Ямале, 25-летний психолог Алексей Васильченко, 22-летний студент петербургского ГАСУ Дмитрий Федоров.

Ребят обвинили в контрабанде наркотиков из Ирана. Непосредственно в день задержания местное телевидение показало кадры, на которых молодые люди были с синяками, опухшими лицами, кровоподтеками.

Происходило все на фоне ухудшения отношений между Москвой и Баку, а также следственных действий в Екатеринбурге, когда после визита силовиков скончались два представителя азербайджанской диаспоры, обвинявшихся в заказных убийствах 2000-х годов.

Напомним, в октябре Таджикистан провел у себя саммит «Россия — Центральная Азия». Любопытно, что в ходе этого визита президент Владимир Путин впервые за год переговорил лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сразу после этого в Баку освободили задержанного летом директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Россия в ответном шаге тоже освободила одного из задержанных граждан Азербайджана, о чем сообщала газета «Коммерсант». О судьбе молодых российских граждан, оговоренных азербайджанскими силовиками, речь на высшем уровне не шла. Пока не видно и большой помощи от МИД России.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с арестованными россиянами в Азербайджане.