Игорю Стрелкову пришлось освоить новую профессию в тюрьме

Осужденный за призывы к экстремизму бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков теперь работает резчиком на швейном производстве в колонии, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на жену Стрелкова Мирославу Регинскую.

Как сообщила Регинская в своем Telegram-канале, ее мужу, который никогда не жаловался на зрение, пришлось надеть очки из-за ухудшения зрения от работы с мелкими деталями.

Кроме того, недавно Стрелкова навестил его адвокат.

«По его словам, Игорь выглядит хорошо, самочувствие нормальное. Условия содержания адекватные, нареканий у него нет», — заверила жена бывшего политика.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для Стрелкова наказание в виде лишения свободы на срок почти пяти лет за публичные призывы к экстремизму.