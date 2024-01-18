Прокурор запросил для Стрелкова почти пять лет колонии за призывы к экстремизму
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Государственное обвинение попросило приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил адвокат Александр Молохов.
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме, материалы дела засекречены.
Стрелков был задержан в Москве 21 июля 2023 года. Поводом для ареста стали его публикации в соцсетях. Сообщалось, что посты были связаны с критикой действий российской армии.
До участия в боевых действиях на Донбассе Стрелков служил в ФСБ, воевал в горячих точках.