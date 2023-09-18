Перемирие или заморозка: глава МИД Китая везет в Россию предложение от США

Министр иностранных дел КНР Ван И приедет в Россию для проведения консультаций по безопасности, сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Причем в России глава министерства окажется сразу после переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков назвал вопросы, которые могут обсуждаться с китайским дипломатом. По его мнению, речь снова пойдет о конфликте на Украине.

«Во время визита в Россию директор Комиссии по иностранным делам Ван И, вероятно, озвучит российскому руководству какую-то важную информацию, связанную с позицией коллективного Запада относительно Украины. Предложение американской стороны может касаться условий перемирия или, по крайней мере, прекращения огня и «заморозки» конфликта на нынешней стадии», — выразил свое мнение эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом Башлыков подчеркнул, что Украина в современном формате с прозападным руководством является потенциальной угрозой для России. Единственный приемлемый вариант — полное переформатирование ее государственности, а потому переговоры могут закончиться ничем.

В то же время, считает социолог, нельзя исключать, что обсуждаться будут иные вопросы. Например, сотрудничество с КНДР в трехстороннем формате. Сейчас РФ контактирует с Китаем и Северной Кореей по-отдельности.

«С другой стороны вполне может быть, что приезд Ван И обусловлен встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына. Северная Корея очень тесно связана с Китаем, и глава китайского дипломатического ведомства, может быть, продолжит некий диалог, начатый на космодроме Восточный. Однако, несомненно, украинский вопрос все равно будет одним из ключевых в ходе очередных российско-китайских переговоров», — отметил собеседник.

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