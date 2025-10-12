Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Европейский союз перешел определенную грань и теперь фактически ведет войну с Россией.

Он заметил, что в Европе начали открыто обсуждать захват российских кораблей, что рассматривается как акт войны. Политики, настроенные против России, неоднократно высказывались о возможности ударов по территории России, что также является актом войны. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что Европа должна изолировать Крым, сделав его безжизненным.

«Вы слышите, как канцлер Германии говорит о создании большой армии для борьбы с русскими. <...> Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием», — заявил Дизен.

Профессор отдельно подчеркнул, что, несмотря на воинственность, у Европы нет ни малейшей возможности победить крупнейшую ядерную державу мира, которая будет использовать все ресурсы для защиты своего существования.

Ранее сообщалось, что Германия стоит на пороге возрождения всеобщей воинской обязанности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль