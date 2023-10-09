Перестройка мировой системы: во что выльется конфликт Израиля и ХАМАС

Вспыхнувший с новой силой конфликт между Израилем и движением ХАМАС вызвал широкий общественный резонанс во всем мире. Теперь многих интересует лишь один момент — чем происходящее обернется в дальнейшем.

Политолог Денис Денисов объяснил, как будут развиваться события в самом Израиле, и к чему противостояние приведет в глобальном смысле.

«Первый вариант: Израилю в краткосрочной перспективе удастся силовым методом подавить очаги сопротивления, а именно ХАМАС на территории сектора Газа и правого берега Иордана и «Хезболлу» в Ливане. Также Израиль решительно намерен проводить зачистки противника, и в этом отношении конфликт может в очередной раз перейти в позиционную фазу с элементами партизанской и террористической борьбы», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В таком случае, добавил эксперт, это будет очередной этап израильско-палестинского конфликта с вовлечением третьих сторон, что за последние десятилетия происходило неоднократно. А вот другие варианты связаны с тем, что и ХАМАС и «Хезболлу» будут активно поддерживать их традиционные партнеры: Иран и целый ряд других государств и частных лиц, представляющих политическую элиту стран Персидского залива. Тогда ситуация трансформируется в затяжной и достаточно кровопролитный новый конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы уже знаем позицию США, у которых есть целый ряд отдельных документов, регламентирующих помощь Израилю, и это будет не только моральная поддержка на словах, но и вооружение, и финансирование. Также вполне реально, что некоторые страны ЕС могут выступить на стороне Израиля», — отметил политолог.

Нюанс же, по мнению Денисова, заключается еще и в том, что в последние годы Израиль улучшал отношения с соседями. Поэтому Саудовская Аравия, Египет и некоторые другие страны вряд ли примут активное участие в конфликте на стороне ХАМАС и «Хезболлы».

«Это очередной очаг стратегической нестабильности XXI века. Нас ожидают десятилетия трансформации современного мира, а конфликты будут возникать, реинкарнироваться в разных регионах Земли. Это все — сопутствующие элементы той перестройки мировой системы, которую мы называем уходом от однополярности к многополярности. Новые конфликты будут возникать, они будут совершенно разными и по целям, и по методам. Так что, нас ожидает в ближайшие месяцы возникновение еще ряда конфликтов по примеру Израиля. Скоро мы вспомним, я думаю, и о курдах, и о сепаратистских движениях в Европе», — заключил собеседник.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова принять беженцев из Израиля.