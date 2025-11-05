«Перевозили в строгой секретности»: 86-летнего отца Сырского вывезли из клиники Подмосковья под охраной
SHOT: отца главкома ВСУ Сырского выписали из клиники в Подмосковье после лечения
Фото: [Солнечногорская подстанция СМП/Медиасток.рф]
Отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского выписали из клиники в Подмосковье, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
86-летний Станислав Сырский проходил лечение в медучреждении после того, как у него обнаружили новообразование в головном мозге, а также диагностировали болезнь Паркинсона.
Пенсионера выписали еще 28 октября. По имеющейся информации, его сын Александр Сырский полностью оплатить лечение, а также все медицинские счета, связанные с отцом, в российских клиниках.
Кроме того, Сырский организовал перевозку пожилого человека домой во Владимирскую область. Отмечается, что она осуществлялась под строгой охраной и в условиях секретности.
Ухудшение здоровья Сырского-старшего произошло в апреле после перенесенного коронавируса. Изначально его госпитализировали в государственную больницу города Владимира.
По информации SHOT, командующий ВСУ самостоятельно вышел на связь, узнав о тяжелом состоянии отца, и предложил финансовую помощь для перевода в частную клинику.
В мае пациента перевезли в Москву, а затем отправили на реабилитацию в подмосковный медицинский центр.
До этого момента родители не поддерживали общение с сыном из-за расхождений по политическим взглядам. Мать и отец Сырского, проживающие во Владимирской области, поддерживают позицию России и ранее участвовали в акции «Бессмертный полк», когда позволяло здоровье Станислава Прокофьевича.
