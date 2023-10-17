«Перспективы значительные»: выяснилось, чего добьется Путин своим визитом во Вьетнам

В преддверии форума «Один пояс — один путь» в Пекине президенты Вьетнама и России провели встречу. По ее итогам Во Ван Тхыонг назвал РФ приоритетным партнером и пригласил Владимира Путина посетить страну, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

В данный момент государства уже тесно взаимодействуют друг с другом, а потому развитие наших отношений выглядит довольно перспективным намерением. Политолог Денис Денисов объяснил нам, о чем могут договориться лидеры РФ и Вьетнама.

«Безусловно, эта встреча состоится. Дружественные взаимоотношения между Ханоем и Москвой мы можем наблюдать уже 60 лет — еще со времен СССР. Еще до 1991 года активно развивались коммуникации по ряду направлений: по добыче углеводородов (наши специалисты предоставляли Вьетнаму и технологии, и помощь), научно-технической отрасли и других. В настоящее же время страна является одной из приоритетных для россиян по части туризма», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседника, главы государств обсудят свежие проекты и существенное укрепление сотрудничества в названных сферах. Однако есть и направления, которым пока уделяется меньше внимания — по ним тоже ожидаются новые решения.

«Также сейчас мы можем наблюдать контакты и взаимодействие по линии легкой промышленности. Она во Вьетнаме достаточно хорошо развита, потенциал и перспективы значительные», — отметил Денисов.

Ранее сообщалось, что президент РФ прибыл в Китай с двухдневным визитом.