В публикации указали, что жена Эммануэля Макрона планирует предоставить американскому суду фотографии и научные подтверждения, неопровержимо доказывающие ее принадлежность к женскому полу.

Эти документы будут представлены в рамках судебного процесса по обвинению в клевете, инициированного против американской активистки и журналистки Кэндис Оуэнс, которая распространяла ложные сведения о том, что Брижит Макрон при рождении была мужчиной.

Первая леди Франции выразила глубокое возмущение по поводу таких заявлений. Адвокат семьи Макрон, Том Клэр, сообщил, что в суде будут представлены «экспертные заключения, имеющие под собой научную основу».

Ранее сообщалось, что назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка раскрыла детали звонка Трампа.