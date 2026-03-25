Первая леди Грузии Тамар Багратиони передала икону Святого Георгия грузинской церкви в Вашингтоне

Первая леди Грузии Тамар Багратиони посетила грузинскую церковь имени царицы Тамар в Вашингтоне, где передала в дар икону Святого Георгия. Об этом сообщило интернет-издание «Вестник Кавказа». Как отметила супруга президента республики Михаила Кавелашвили, этот образ символизирует победу и служит пожеланием всем грузинам успеха и прогресса.

Отмечается, что в храме Багратиони пообщалась с прихожанами, среди которых было много соотечественников, соскучившихся по родине. Священник Павел совершил панихиду по Патриарху Грузии Илие II, недавно отошедшему к Господу.

Визит первой леди в США проходит по приглашению супруги президента Дональда Трампа Мелании Трамп. Багратиони приняла участие в конференции «Строим будущее вместе», которая собрала жен глав государств из 45 стран. На следующий день после форума первые леди проведут встречу с главой Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Грузии начался период подготовки к избранию нового патриарха.