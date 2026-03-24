В Грузии началось обсуждение преемника патриаршего престола после прощания с Илией II

После прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илия II в стране начались активные обсуждения, связанные с выбором нового предстоятеля Грузинской православной церкви, а также с оценкой его церковного и политического наследия. Об этом сообщает « Sputnik Грузия ».

До избрания нового главы церкви обязанности местоблюстителя патриаршего престола будет исполнять митрополит Шио. Согласно церковному порядку, заседание Священного синода для выбора нового патриарха должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения престола и не позднее чем через два месяца.

В грузинском обществе уже называют несколько возможных кандидатов из числа членов Священного синода. При этом представители оппозиции считают, что на будущий выбор могут повлиять политические факторы. Лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели отметил, что процесс определения нового главы церкви будет крайне непростым из-за масштаба личности прежнего патриарха и его высокого авторитета в обществе.

По мнению политика, новому предстоятелю предстоит взять на себя серьезную ответственность, поскольку после фигуры, пользовавшейся значительным доверием и общественной поддержкой, руководить церковью будет особенно сложно.

Также в оппозиции подчеркнули, что Илия II придавал большое значение европейскому курсу страны и вопросам ее развития. В нынешней ситуации, как считают представители политических кругов, ключевой задачей остается сохранение устойчивости церкви, избрание сильного духовного лидера и укрепление ее роли в общественной жизни страны.

Представители партии «Гахария — За Грузию» заняли более сдержанную позицию. Депутат Гига Парулава заявил, что решение о новом патриархе должно оставаться исключительно в компетенции Священного синода, а политическое вмешательство в этот процесс недопустимо. Он отметил, что партия готова принять любое решение церковного руководства.

Парулава также обратил внимание на значение служения Илии II для страны, подчеркнув, что в дни прощания общество вновь продемонстрировало высокий уровень единства и уважения к духовному лидеру.

Тысячи жителей страны приняли участие в траурном шествии от Кафедрального собора Святой Троицы Самеба, сопровождая церемонию массовым выражением поддержки и благодарности патриарху.

Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. По официальным данным, причиной смерти стали осложнения, связанные с почечной, легочной и сердечной недостаточностью. Его служение стало самым продолжительным за всю историю Грузинской православной церкви.

