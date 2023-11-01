«Первобытная жестокость»: удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа может стать предвестником нового Холокоста

В ответ на обвинения в военных преступлениях советник обороны армии Израиля генерал Эяль Грибюойм заявил, что в Газе нет понятия «безопасной зоны» и подчеркнул, что число жертв должно быть «пропорционально важности цели». При этом он отметил, что решение о любом ударе проходило не менее 11-12 этапов одобрения.

Накануне стало известно о массированном ударе по лагерю беженцев в секторе Газа, в результате которого, по оценке специалистов, погибли не менее 400 человек, более половины из них — дети. В ЦАХАЛ заявили, что в лагере беженцев скрывался особо опасный боевик ХАМАС.

Что означают слова израильского генерала о числе жертв, которые «должны быть пропорциональны важности цели»? Не превращается ли война с боевиками ХАМАС в откровенный геноцид народа Палестины? Мы решили выяснить это вместе с политологом Сергеем Разгуляевым.

По его словам, Израиль уже давно «наплевал» на нормы международного права о ведении войны.

«Их делегация, сидя в ООН с желтыми звездами Давида, действительно намекает на ужасы Холокоста. И никто не спорит с тем, что Холокост — действительно страшное явление Второй мировой войны. И это может вызвать только глубочайшую скорбь по тем жертвам. Но сейчас вероятные потомки тех, кто пережил концлагеря, пытки и истребление со стороны фашистов, сами пошли путем безразборных убийств», — рассказал Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог убежден, что слова израильского генерала можно интерпретировать так: цель оправдывает средства.

«Руководство еврейского государства изначально заявило, что они борются «с человекоподобными животными», явно намекая, конечно, на членов ХАМАС. Причем тут мирные граждане Палестины? Что это, как не первобытная жестокость? Вы воюете с ХАМАС? Тогда воюйте с солдатами и не трогайте беззащитных женщин, детей, стариков, не трогайте мирных мужчин», — отметил Разгуляев.

Некоторые официальные лица уже открыто назвали действия Израиля фашистскими. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров, заключил собеседник издания.

Ранее мы рассказывали об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе.