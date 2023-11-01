WAFA: десятки человек погибли после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия
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Десятки человек погибли после повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.
Как отметило издание, по зданиям было выпущено больше десяти ракет.
«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», – говорится в сообщении WAFA.
Израиль продолжает наносить удары по объектам в секторе Газа. Ранее органы управления регионом сообщили о гибели не менее 400 человек в результате бомбежки Джебалии ЦАХАЛ. Как позже рассказал представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, израильские военные действительно нанесли удар по лагерю с беженцами в целях уничтожения одного из командиров группировки.
Палестино-израильский конфликт продолжается больше трех недель. Он начался 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по территории Израиля порядка 5 тысяч ракет и вторглись в южную часть государства, откуда в заложники взяли более 200 человек.
Сейчас ЦАХАЛ перешел к новому этапу эскалации конфликта, что де-факто стало началом обещанной наземной операции. Каждый день оперативные службы сообщают о сотнях жертв в Газе.
Ранее мы сообщали, что Египет открыл КПП «Рафах» для иностранцев и раненных палестинцев, которые оказались на территории анклава.