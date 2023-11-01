WAFA: десятки человек погибли после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия

Десятки человек погибли после повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA .

Как отметило издание, по зданиям было выпущено больше десяти ракет.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», – говорится в сообщении WAFA.

Израиль продолжает наносить удары по объектам в секторе Газа. Ранее органы управления регионом сообщили о гибели не менее 400 человек в результате бомбежки Джебалии ЦАХАЛ. Как позже рассказал представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, израильские военные действительно нанесли удар по лагерю с беженцами в целях уничтожения одного из командиров группировки.

Палестино-израильский конфликт продолжается больше трех недель. Он начался 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по территории Израиля порядка 5 тысяч ракет и вторглись в южную часть государства, откуда в заложники взяли более 200 человек.

Сейчас ЦАХАЛ перешел к новому этапу эскалации конфликта, что де-факто стало началом обещанной наземной операции. Каждый день оперативные службы сообщают о сотнях жертв в Газе.

Ранее мы сообщали, что Египет открыл КПП «Рафах» для иностранцев и раненных палестинцев, которые оказались на территории анклава.