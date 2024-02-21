«Первые в списке подозреваемых»: Такер Карлсон и политолог из РФ раскрыли, кому была выгодна смерть Навального*

Американский журналист Такер Карлсон высказался о смерти Алексея Навального*. Он считает идиотами тех, кто думает о причастности России к этому случаю. По словам Карлсона, его не очень интересовал Навальный,* сообщает РИА Новости.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заметил, что для Карлсона, как для абсолютного большинства разумных журналистов и политиков Запада совершенно очевидно, кому выгодна смерть Навального* и ее широкое освещение в американских и европейских СМИ.

«Это масштабная кампания, часть общего антироссийского курса Вашингтона и его союзников. Смерть оппозиционера выгодна только врагам России. Они пытаются оболгать нашу страну и ее руководство», — подчеркнул Колчин.

По словам политолога, Карлсон обличил лживость западной пропаганды вокруг этой темы и озвучил позицию, которая на уме у многих людей. Эту позицию разделяют даже на Западе, но люди ее умалчивают в угоду реализации определенных интересов. Наш собеседник назвал и страны, которым могла быть выгодна смерть Алексея Навального*.

«Конечно, первыми списке подозреваемых стоят Соединенные Штаты и Великобритания. Их спецслужбы замечены в совершенно откровенных провокациях и терактах на благо интересов Вашингтона и Лондона», — резюмировал Колчин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Трамп посоветовал Белому дому заниматься не мертвым Навальным*, а внутренними проблемами США.

*признан террористом и экстремистом в РФ