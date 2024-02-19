Трамп посоветовал Белому дому заниматься не мертвым Навальным, а внутренними проблемами США

По словам баллотирующегося на новый срок Трампа, его политические оппоненты требовали от него резко высказаться по указанному поводу. Однако он предпочитает, в отличии от действующей администрации страны, не заниматься беспричинным осуждением российских властей, а фокусироваться на внутриполитической повестке.

«Открытые границы, подтасованные выборы и вопиюще несправедливые решения в зале суда уничтожают Америку. Мы нация в упадке, проигрывающая нация», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал лиц, кому выгодна смерть Навального.