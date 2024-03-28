Первый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Арестованный по делу о теракте в подмосковном Красногорске Аминчон Исломов первым из фигурантов обжаловал свой арест. Об этом говорится в карточке дела на сайте Басманного суда Москвы.

В карточке отмечается, что арест был обжалован 28 марта 2024-го года.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ими оказались Аминчон Исломов, его брат Диловар и их отец Исроил. По данным СМИ, они являются уроженцами Таджикистана.

По версии следствия, один из террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», вовлек двух фигурантов дела Аминчона и Диловара Исломовых в организованную группу. Как сообщили в Следственном комитете РФ, автомобиль, на котором террористы пытались скрыться после совершения преступления, ранее принадлежал Диловару (Renault Symbol).

Как позже заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, все трое Исломовых оказывали преступникам содействие. По его информации, семья предоставила террористам квартиру и транспортное средство. Кроме того, Исломовы занимались перевозкой наличных средств.

Ранее глава Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Восемь из них арестованы.

24 марта обвинения в зале Басманного суда выслушали предполагаемые исполнители теракта — уроженцы Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода. Предположительно, именно они запечатлены на кадрах в момент совершения преступления.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, где должно было пройти выступление рок-группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей. Позже преступники устроили пожар, масштабы которого привели к полному выгоранию помещения и обрушению крыши.

Ранее мы сообщали, что российские эстрадные исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе».