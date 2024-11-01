Shot: лишенный гражданства России мигрант-уклонист устроил в Томске истерику

В Томске мигрант устроил в отделении полиции истерику со слезами из-за обвинений в том, что он долго не встает на воинский учет. Он даже пытался выкинуть все свои документы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

30-летний гражданин Узбекистана взялся получать в Томске российское гражданство. Он принял присягу гражданина, но затем не стал вставать на воинский учет. На вопрос правоохранителей, почему мигрант нарушает правила, мужчина сослался на очень большие очереди в военкомате. В ответ ему сообщили, что его лишают гражданства и высылают на родину. После этого мигрант расплакался.

«Да заберите эту гражданству!!! Все!!!» — кричал он полицейским.

Затем мужчина бросил все свои документы и выбежал из отдела. Через два часа он вернулся и забрал выброшенное. Микроблог отмечает, что в тот же день гражданства были лишены еще двое иностранцев, оба граждане Таджикистана. Они стоически восприняли эту новость.

Ранее сообщалось, что Госдума оформила законопроект, по которому у организаторов незаконной миграции в России будут конфисковывать деньги и имущество, которые получены преступным путем. Такой закон захотели ввести из-за резкого роста преступлений в данной сфере. Только за прошлый год число таких правонарушений выросло почти на 80%.