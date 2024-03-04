Пес Балбес погиб в зоне СВО, спасая российских бойцов

В зоне специальной военной операции на Украине погиб пес по кличке Балбес, сообщил в соцсетях военный корреспондент Дмитрий Зименкин. Собака бросилась на украинский дрон-камикадзе, спасая российских военнослужащих.

Как отметил журналист, Балбес заметил, как бойцы убегают от дронов. По его словам, пес расценил это как угрозу для его товарищей.

«В следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский дрон, люди начали разбегаться и прятаться, а он бросился своих защищать: кинулся на дрон, вцепился в него зубами и погиб, не дав атаковать позицию», – написал Зименкин.

Как сообщил «Пятый канал», хозяином Балбеса был военнослужащий по имени Эрик. Молодой человек рассказал, что четвероногий появился у него на передовой на Херсонском направлении. Солдат отмечал, что собака сразу же подружилась с другими военными. Она неоднократно проявляла себя как верный и бесстрашный друг.

В соцсетях появилось видео, на котором еще живой Балбес борется со смертью. Но травмы, полученные в результате взрыва FPV-дрона, оказались несовместимы с жизнью. Благодаря этому подвигу четвероногий товарищ предотвратил атаку дрона ВСУ на российский военных.

Как рассказал хозяин Балбеса, теперь его долгом стало уничтожение противника. Эрик отметил, что боеприпасы, которые будут сброшены на врагов, он подпишет в честь своей собаки.

В сети также начали собирать средства для увековечивания памяти Балбеса. Неравнодушные граждане намерены установить ему памятник.

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