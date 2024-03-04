Российские военные уничтожили второй американский танк Abrams

По информации ведомства, танк был уничтожен на Авдеевском направлении. Отмечается, что ВСУ также лишились больше 490 военнослужащих, четырех боевых машин, в числе которых три американских Bradley, трех бронемашин и 12-ти автомобилей.

О том, что ВС России уничтожили первый американский танк Abrams, стало известно 26 февраля. США отправили на Украину эту военную технику еще в январе 2023 года.

Abrams является основным боевым танком Соединенных Штатов. Их начали выпускать с 1980-го года. Танки стоят на вооружении армии и морской пехоты США, а также на вооружении Египта, Австралии, Польши и Марокко. Такое название боевые машины получили в честь генерала Крейтона Абрамса, известного своей деятельностью во время Второй мировой войны.

В конце февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала СВО потеряла порядка 444 тысяч военнослужащих. Он отметил, что в среднем с начала 2024 года ВСУ теряют ежедневно более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения, в том числе западного производства.

Ранее мы сообщали, что военнослужащий ВСУ Евгений Шевченко сдался в плен ВС РФ, чтобы продолжить воевать на стороне России.