Песков анонсировал мировое внимание к выступлению Путина на «Валдае»

Предстоящее выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» получит широкий международный резонанс. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обращение главы государства будет обсуждаться во всем мире.

«Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется», — сказал Песков.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой ежегодную международную экспертную площадку, основанную в 2004 году для проведения открытого диалога между российскими и зарубежными политиками, учеными и аналитиками.

Свое название клуб получил по месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. С участниками заседаний клуба с момента его основания традиционно встречается Владимир Путин.

