Трамп заявил о необычном комплименте Путина в адрес США

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении раскрыл любопытную деталь переговоров с Владимиром Путиным. Он заявил, что российский коллега признал Штаты самой «горячей» державой на планете. Это заявление прозвучало во время их встречи на Аляске, о которой Трамп отозвался как о продуктивной.

Однако настрой Трампа в отношении Путина оказался неоднозначным. Помимо необычного комплимента, лидер США выразил открытое разочарование. Он отметил, что от российского президента ожидал более быстрого разрешения украинского кризиса. Трамп добавил, что не постеснялся задать Путину прямой вопрос о его репутации, намекнув на образ «бумажного тигра» из-за затянувшегося конфликта.

