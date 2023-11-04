Привет от Ближнего Востока: Песков анонсировал наступление для Украины нелегких времен

Украина, по сути, больше не в мейнстреме мировой политической повестки. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На марафоне общества «Знание» представитель Кремля констатировал, что происходящее на Ближнем Востоке спутало все карты киевскому режиму и просить деньги у Запада становится сложнее с каждым днем. Тем более, что там уже не горят особым желанием спонсировать Киев.

«Для Киева наступают нелегкие времена. Из-за событий на Ближнем Востоке Украина больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием», — сказал Песков журналистам, его слова передает ТАСС.

3 ноября Белый дом посетовал на истощение у США средств для помощи Украине. В настоящее время американцы намерены финансировать лишь Израилю в его противостоянии с палестинским движением ХАМАС.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту экстренно приостановлено. В Севастополе объявлена воздушная тревога.