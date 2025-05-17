Песков анонсировал подготовку РФ перечня условий для прекращения огня на Украине

Москва планирует подготовить и передать украинской стороне список условий, которые должны быть выполнены для прекращения огня. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле.

Песков подчеркнул, что переговоры по вопросу мирного завершения конфликта должны проходить в закрытом режиме, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность обеих сторон.

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа продолжается, она ведется, российская сторона такой перечень подготовит и передаст, обменяется с украинской стороной», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что первым делом по итогам встречи в Стамбуле стороны должны выполнить уже достигнутые соглашения, в частности, об обмене пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000».

16 мая в Турции состоялись первые с 2022 года переговоры между делегациями РФ и Украины. Первое после встречи в Стамбуле заявление сделал представитель российской переговорной группы Владимир Мединский.

Напомним, инициатором контакта с киевским режимом стал президент России Владимир Путин, который выступил с соответствующим заявлением в ночь на 11 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без него встречи в Стамбуле между РФ и Украиной не состоялось бы.