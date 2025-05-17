Трамп назвал невозможным заключение сделки по Украине без его участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине без его личного участия было бы невозможным. Таким мнением он поделился в интервью журналисту телеканала Fox News Брету Байеру.

По словам американского президента, между Москвой и Киевом сохраняется «очень много ненависти». Также Трамп выразил уверенность, что он скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти. У нас хорошие отношения с Путиным. Думаю, у нас получится достичь сделки. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — сказал Трамп.

Трамп также отметил, что его специальный посланник по Украине Стивен Уиткофф проделал отличную работу, однако окончательное урегулирование конфликта возможно только при участии самого главы Белого дома.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса он готов ввести новые санкции против России.

Первые с 2022 года переговоры между делегациями России и Украины состоялись в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Инициатором этого диалога стал президент РФ Владимир Путин, который 11 мая обратился к киевскому режиму с предложением встретиться и обсудить заключение мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта на Украине невозможно без личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.